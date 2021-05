Eisenacher Haushalt liegt noch nicht vor

Der Eisenacher Stadtrat tagt am 15. Juni wieder in der Werner-Aßmann-Halle.

Eisenach. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) will den Haushalt für dieses Jahr erst im Juli vorlegen.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) wird den Haushalt für dieses Jahr nicht wie angekündigt im Juni, sondern erst im Juli im Stadtrat vorlegen. Das ist am Dienstag im Hauptausschuss bekannt geworden. Die Mitglieder stimmten über die Tagesordnung für die Ratssitzung am 15. Juni ab. Diese findet nicht mehr online, sondern wieder in der Werner-Aßmann-Halle statt.

Als zusätzlicher Punkt, so kündigte Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) an, wird die Erhöhung der Buspreise aufgenommen. Diese sollen von 1,60 Euro auf 1,80 Euro steigen. Stadträtin Gisela Rexrodt (parteilos für FDP) mahnte in dem Zusammenhang an, dass die vom Stadtrat geforderte Jahresrechnung des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil für 2020 noch nicht vorliegt.

Eine kurze Debatte gab es um den Antrag der SPD, alle Schulen und Kindertagesstätten mit Luftfiltergeräten auszustatten. Stadtrat Jo West (Grüne) fand diesen überflüssig, weil seiner Kenntnis nach die Stadt bereits Fördergeld in Größenordnung für dieses Vorhaben erhalten hat. Möller informierte, dass die Zuschüsse nicht für alle reichen.