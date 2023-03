Eisenacher Hochschultag bietet viele Informationen

Eisenach. Am 25. März können junge Leute erfahren, welche Karrierechancen ein duales Studium in Eisenach bietet.

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) öffnet am Samstag, 25. März, zum Hochschulinformationstag in Eisenach ihre Türen. Wer sich einen starken Praxisbezug im Studium wünscht, könne sich zu Besonderheiten des dualen Studiums mit finanzieller Vergütung informieren.

Von 10 bis 14 Uhr können die Besucher mit Lehrenden, Studierenden, Absolventen und einigen der über 1500 Praxispartnern der Hochschule in persönlichen Kontakt treten. Vor allem die Gelegenheit, ein Unternehmen als möglichen Praxispartner vorab persönlich zu treffen, sei für Studieninteressierte von besonderer Bedeutung, denn einen Vertrag mit einer Firma brauche es, um das duale Studium zu absolvieren.

Mehr als 30 Firmen bieten freie Studienplätze an

„Im Regelfall werden die Absolventen nach dem Studienabschluss von ihren Praxispartnern in feste Beschäftigungsverhältnisse übernommen“, so Hochschul-Präsident Burkhard Utecht. Über 30 Unternehmen und Einrichtungen aus Industrie, Handel, Dienstleistungen, Tourismus und Verwaltung sind beim Infotag am Campus Eisenach vertreten und bieten dort auch freie Studienplätze zum Studienstart im Oktober 2023 an. Auch der Zutritt zu den Laboren mit Technik wie Industrieroboter, CNC-Maschinen und Mikroprozessoren wird ermöglicht. Derzeit werden an der DHGE zehn unterschiedliche Bachelorstudiengänge in über 25 Spezialisierungen auf den Gebieten Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit angeboten.

Detaillierte Informationen wie eine Aussteller- und Programmübersicht auf www.dhge.de