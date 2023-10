Eisenacher Kinder im Trampolinpark und im Sportbad

Eisenach. Der Kreissportbund Eisenach hat Kinder in den Trampolinpark Erfurt eingeladen. Außerdem ist ein Schwimmkurs angeboten worden.

Der Kreissportbund hat in den Herbstferien zwei Bewegungsangebote organisiert, um Kinder für eine Mitgliedschaft in Sportvereinen zu begeistern. So ging es in den Trampolinpark in Erfurt. 23 Kinder konnten sich dort austoben und bei Sport, Spiel und Spaß sprachliche Brücken überwinden. Einige der Mädchen und Jungen sind aus Familien mit Migrationshintergrund. Der Landessportbund unterstützte den Ausflug über das Programm „Integration durch Sport“.

Weiter ist in Kooperation mit dem SV Wartburgstadt und dem Sportbad Aquaplex ein Schwimmkurs ausgerichtet worden. Zielgruppe waren Kinder, die während der Corona-Pandemie wenig oder kein Schulschwimmen hatten und deshalb nicht schwimmen konnten. Drei Trainer halfen den Mädchen und Jungen. An dem Intensivkurs nahmen zehn Kinder von der Mosewaldschule, Hörselschule und Wartburgschule teil. Fünf erreichten das Abzeichen „Seepferdchen“. Selbst Kinder, die sich zu Beginn gar nicht ins Wasser getraut haben, planschten dann in den Becken. Sie möchten weiter üben, um bald auch das „Seepferdchen“ zu erreichen. Durch Unterstützung des Thüringer Bildungsministeriums und der Stadt Eisenach war der Schwimmkurs kostenlos.