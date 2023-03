Eisenacher Kindergartenkinder und Grundschüler vertreiben gemeinsam den Winter

Die Kinder des Eisenacher DRK-Kindergartens Regenbogenhaus ziehen hier über den Schulhof der Jakobschule, daraufhin schlossen sich die Grundschüler dem Umzug durch das Goetheviertel an.

Eisenach. Seit 23 Jahren zieht der Kindergarten Regenbogenhaus am Vortag des Sommergewinns durch das Eisenacher Goetheviertel.

Bei der Generalprobe am Mittwoch hatte es noch geschneit, am Freitagmorgen ließen zum Start des Kinder-Sommergewinnsumzugs die Sonnenstrahlen das güldenen Kleid von Sofia Seidel, alias Frau Sunna funkeln. Die Erzieherin vom DRK-Kindergarten Regenbogenhaus hatte mit Lotta und Leopold zwei Sonnenkinder an ihrer Seite. Der Winter wurde von Erzieherin Heike Eisenhuth und den Kindern Lena und Janek gespielt.

Frau Sunna (Sofia Seidel) mit ihren Sonnenkindern Lotta und Leopold im Kampf gegen den Winter (Heike Eisenhuth) mit den Winterkindern Lena und Janek. Foto: Dirk Bernkopf

Beide Seiten zogen gemeinsam fröhlich mit den Kindergartenkindern durch das Goetheviertel. Nach einem Abstecher auf den Schulhof der benachbarten Jakobschule schlossen sich die Grundschüler dem Umzug an. Rund 350 Kinder erfreuten nicht nur ihre Familien, auch viele Passanten blieben stehen und grüßten mit einem lauten „Gut Ei und Kikeriki“.

Zurück im Garten des Regenbogenhauses versammelten sich die Kindergarten- und Schulkinder gemeinsam um die Strohpuppe. Bevor die in Flammen aufging, sang der Grundschulchor „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“, bevor der Winter mit theatralischen Gesten an seinen Ketten zerrte. Am Ende jubelten nicht nur die Sonnenkinder, auch Heike Eisenhuth musste lachen, als Kindergartenleiter Florian Fuckel sie mit einem Rollstuhl davon fuhr.