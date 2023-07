Andrea Jäger, Vorsitzende des Kleingartenkreisverbandes, und ihr Stellvertreter Hartmut Werner bereiten die Verbandsschau mit vor und möchten auch das Projekt „Kleingarten trifft Naturschutz“ an der Stedtfelder Straße vorstellen. Jäger hat viele der Erklärtafeln in diesem Biotop gemalt.

Eisenacher Kleingärtner bestellen Foyer in der Wartburg-Sparkasse

Eisenach. Kreisverband bereitet Verbandsschau vor und will sich der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Verband der Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis e.V. bereitet seine erste Verbandsschau vor. Im Foyer der Wartburg-Sparkasse am Markt soll im Herbst Wissenswertes über die Vereinsarbeit gezeigt werden.

„Wir sind rund 2700 Kleingärtner in 68 Vereinen, aber in der Außenwirkung sind wir kaum präsent“, meint Verbandsvorsitzende Andrea Jäger. „Mit der Verbandsschau betreten wir Neuland.“ Bei der Wartburgsparkasse kam die Idee gut an, acht Wochen wird den Kleingärtnern die Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt.

Ideen und Exponate werden noch gesucht

Doch was zeigt man? Darüber grübelt derzeit eine Arbeitsgruppe, die sich im Verband für diese Aufgabe eigens gegründet hat. „Die Ausstellung soll aus zwei Teilen bestehen“, erklärt Hartmut Werner, der stellvertretende Verbandsvorsitzende. „Es wird Übersichtstafeln zur Geschichte unseres Verbandes geben, zum Vereinsleben, der Schreberjugend, mit Statistiken und auch Visionen. Der zweite Teil ist Ausstellungsstücken vorbehalten.“

Gezeigt wird nichts Historisches, von Vereinschroniken mal abgesehen. Hartmut Werner verspricht sehenswerte Unikate, die allesamt von Kleingärtner in ihren grünen Oasen entstanden sind. „Wir haben in unseren Reihen einen Hobby-Bildhauer, exzellente Fotografen und viele handwerklich begabte Mitglieder.“

In Vorbereitung der Ausstellung werden noch weitere Ideen und Exponate gesucht, Gärtner und Vereine können sich gern an den Kreisverband wenden. Die Arbeitsgruppe trifft dann eine Auswahl. „Die Ausstellung soll informativ und unterhaltsam sein, wir wollen potenziellen Kleingärtner auch die Angst nehmen“, sagt Andrea Jäger. „Kleingärtner tragen Verantwortung, Gärtnern macht aber auch viel Spaß.“

Schulklassen haben das kleine Biotop an der Stedtfelder Straße schon besucht

Vorgestellt werden natürlich auch Projekte wie beispielsweise „Kleingarten trifft Naturschutz“ am Eingang der Anlage „Sonnenschein“ an der Stedtfelder Straße. Hier hat nicht nicht nur der Kreisverband seinen Sitz, auch erste Schulklassen haben das kleine Biotop mit seinem Lehrpfad schon besucht.

Die Kleingartenanlage „Schöne Aussicht“ in Eisenach hat nicht nur die erste Schreberjugendgruppe in der Region gegründet, sie hat mit den Kindern auch das Projekt „Lebensraum Kleingarten“ angestoßen. „Und dann wird auch unser Gartenfreundewandertag eine Rolle in der Verbandsschau spielen, im Juni 2024 wird es die vierte Auflage geben“, verspricht Hartmut Werner.