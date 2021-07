Eisenacher Kleinklang-Festival an den bunten Stufen

Eisenach. In der Eisenacher Südstadt wird am Wochenende gefeiert.

Zum zweiten Mal findet am Wochenende, 16. und 17. Juli, das Kleinklang-Festival in der Eisenacher Südstadt statt. Vor den mittlerweile Kult gewordenen bunten Treppen zwischen Marienstraße und Beethovenstraße kommen Musiker, regional und aus aller Welt, mit Kultur- und Kunstbegeisterten der Stadt Eisenach in gemütlicher Atmosphäre zusammen.

In diesem Jahr können Gäste – zum ersten Mal an zwei Abenden in Folge – Solokünstler und Bands genießen. Das Festival gelingt in Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen der Region. Für Getränke und Verpflegung sorgt das Kleinkunstcafé Lebemann. Der zweite Tag wird mit Kaffee, Kuchen und Beisammensein für Familien bereits am Nachmittag eingeleitet.