Eisenacher Klinikum geht bei Operationen in Richtung Normalbetrieb

Das Eisenacher St.-Georg-Klinikum schwenkt „mit angezogener Handbremse wieder in Richtung Normalbetrieb, was die Intensivbetten angeht“ um, so Geschäftsführer Thomas. Die derzeit unbelegte Corona-Intensiv-Station mit den sieben Beatmungsplätzen bleibt natürlich erhalten, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Damit liege man noch über den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums. Die übrigen derzeit freien Beatmungsplätze stehen nun dem wieder anlaufenden Betrieb mit geplanten Operationen zur Verfügung sowie den Erkrankungen außerhalb der Corona-Fälle. Das strikte Besuchsverbot bleibe aber bestehen, so Breidebach.

