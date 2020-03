Einblicke in die Arbeit von Archivaren erhalten interessierte Bürger im Landeskirchenarchiv in Eisenach.

Eisenach. Das Landeskirchenarchiv in Eisenach bietet am 7. März Führungen und interessante Vorträge zu historischen Handschriften.

Eisenacher Landeskirchenarchiv lädt ein

Im Rahmen des bundesweiten Tag der Archive öffnet am Sonnabend, 7. März, auch das Landeskirchenarchiv in der Thälmannstraße 88 in Eisenach seine Türen für interessierte Besucher. Zum zehnten Mal findet bundesweit so ein Archivtag statt. Veranstaltet wird er alle zwei Jahre vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr werden im Landeskirchenarchiv Führungen für alle Altersgruppen angeboten. Mitarbeiter stellen die wertvollen historischen Handschriften- und Buchbestände vor und werden über Digitales im Kirchenarchiv berichten. Auf Anfrage bei der Stadt hieß es, das Stadtarchiv plane keinen Tag der offenen Tür an diesem Datum.