Eisenacher Landestheater ist finanziell sicher

Eisenach/Erfurt Vertreter von Stadt und Kreis haben Verträge mit dem Freistaat unterschrieben, auch für die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

In der Erfurter Staatskanzlei sind am Donnerstag die Verträge zur Finanzierung des Landestheaters Eisenach und der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach unterzeichnet worden. Für die Stadt Eisenach setzte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) ihre Unterschrift unter die Verträge, die eine Laufzeit von 2025 bis 2032 haben. „Die Freude ist groß“, sagte Katja Wolf und betonte: „Mit der Unterzeichnung bieten wir Theater und Orchester eine langfristige Perspektive“. Sie dankte zugleich dem Land Thüringen für sein finanzielles Engagement.

Zufrieden blickte auch der hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach, Ingo Wachtmeister (SPD), auf die Vertragsunterzeichnung. Er hatte die Verhandlungen für die Stadt Eisenach maßgeblich geführt. „Unsere vielen Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Unser Ziel ist es, die Theatermitarbeiter endlich an das heranzuführen, was sie laut den Tarifverträgen verdienen müsste“, so Wachtmeister.

Die Vereinbarung zur Theaterfinanzierung mit der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach für die Jahre 2025 bis 2032 sieht vor, dass Eisenach einen städtischen Finanzierungsanteil von 2,176 Millionen Euro im Jahr 2025 leistet. Dieser wächst nach und nach – jährlich ein Plus von 2,5 Prozent – bis zum Jahr 2032 auf 2,587 Millionen Euro. Der Freistaat zahlt jährlich 2,9 Millionen Euro, die Stadt Eisenach 2,176 Millionen Euro, der Wartburgkreis 725.000 Euro.

Zur Finanzierung der Thüringen Philharmonie geben der Freistaat jährlich 3,2 Millionen Euro, der Landkreis Gotha 1,644 Millionen Euro, die Stadt Gotha 824.000 Euro, Eisenach 865.000 Euro und der Wartburgkreis 293.000 Euro aus. Eisenachs Mitleistungsanteil für das Orchester steigt ebenfalls jährlich um 2,5 Prozent und so im letzten Vertragsjahr auf 1,028 Millionen Euro. Die derzeit gültige Finanzierungsvereinbarung läuft Ende 2024 aus.