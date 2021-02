Eisenacher Marienstraße wird grundhaft saniert

Die grundhafte Sanierung der Eisenacher Marienstraße beginnt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Ab Mitte März bis voraussichtlich Dezember werde auf dem Abschnitt zwischen dem Frauenplan und der Barfüßer Straße gebaut. Das sei mit einer Vollsperrung verbunden. Weiter wird hingewiesen, dass die Anwohner „fortlaufend und rechtzeitig“ zum Baufortschritt und zu Sperrungen informiert werden.

Nach Angaben aus dem Rathaus werden beidseitige Gehwege, Bäume, Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen insgesamt für „eine neue städtebauliche Qualität“ sorgen. Mehr Platz soll es für Radfahrer geben. Außerdem werde das Parken neu geordnet und der Durchgangsverkehr reduziert. Neben der Stadt Eisenach sind der Trink- und Abwasserverband Eisenach Erbstromtal, die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH und die Firma PŸUR für Telekommunikation am Vorhaben beteiligt und werden Kanäle und Leitungen erneuern.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,23 Millionen Euro. Der städtische Anteil beträgt 1,45 Millionen Euro.

Das noch in Teilen vorhandene alte Pflaster wird nicht mehr an Ort und Stelle wiederverwendet, sondern eingelagert. Es soll später beim Fahrbahnbau im Bereich „Am Frauentor“ eingesetzt werden. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, werden in der Marienstraße die Materialkonzepte aus dem Altstadtbereich von Eisenach fortgesetzt. Verwendet wird Pflaster aus Granit, in Großsteinen für die Fahrgasse, in Kleinsteinen für Hausvorflächen, Gehwege und Zufahrten.