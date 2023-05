Eisenacher Marktplatz wird zum Pflanzenparadies

Eisenach. Viele Gärtner und Zuchtbetriebe beim 21. Blumen- und Gartenmarkt in der Wartburgstadt. Das wird geboten.

Der inzwischen 21. Eisenacher Blumen- und Gartenmarkt verwandelt am Samstag, 20. Mai, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr den Marktplatz in Eisenach in ein Pflanzenparadies. Hobbygärtner und Blumenliebhaber können sich über die aktuellen Angebote an Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Gemüse- und Blumenjungpflanzen informieren.

An zahlreichen Ständen bieten unterschiedliche Gärtnereien aus nah und fern diese auch gleich vor Ort zum Kauf an. Die Gärtner, Gartenbaubetriebe und Blumenhändler bieten auch Rosen, Kletterpflanzen, Ampeln und Töpfe, Kräuter und Aromapflanzen, Sträucher, Gräser und Farne an. Gekauft werden können zudem Kakteen und Steingartenpflanzen, Spargel und Erdbeeren aus der Region sowie Obst und Gemüse, teilt die Stadtverwaltung mit.