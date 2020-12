Eisenacher müssen auf Silvesterfete im Kunstpavillon verzichten

Eisenach. Erstmals seit Eröffnung des Kunstpavillons in der Wartburgallee im Jahr 2007 kann das Jahr nicht mit einem Silvesterkonzert abgeschlossen werden. Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie unterbrechen die langjährige Tradition. „Jedoch hoffentlich nur in diesem Jahr“, fügt Metallbildhauer Peter Schäfer hinzu. Er betreibt den Kunstpavillon mit Unterstützung des gemeinnützigen Vereins Zentrum für Gegenwartskunst.

In diesem Jahr ist am Gebäude, das als Beispiel für die Fortsetzung der Bauhaus-Architektur in der DDR gilt, sehr viel passiert. Die raumumfassende Glasfassade ist fast vollständig wiederhergestellt. Derzeit ist die Zugangstreppe im Bau. Außerdem konnte die Stahl-Stele auf der Außenanlage fachgerecht aufgearbeitet werden und wartet nun noch auf ihre originalen Werbekästen, die rekonstruiert worden sind.

In den nächsten Wochen beginnt als weiterer Abschnitt die Sanierung des Terrazzobodens in der Ausstellungshalle. Möglich wurden die Arbeiten dank Spendern und der Unterstützung durch Bund, Land, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und durch die Stadt Eisenach. Der Verein Zentrum für Gegenwartskunst muss für jedes Vorhaben Eigenanteile in Höhe von mehreren Tausend Euro aufbringen. „Daher sind für jede finanzielle Unterstützung sehr dankbar“, so Peter Schäfer.

Der Eisenacher Jo Fingerhut hat den Kunstpavillon am Jahresende beispielsweise mit seiner Sondergrafik "Das Haus vom Nikolaus" unterstützt. Er spendet die Hälfte des Verkaufserlöses. Einige Exemplare können noch erworben werden. Sie sind wie weitere künstlerische Arbeiten über den Onlineshop des Vereins erhältlich.

Eigene künstlerische Aktivitäten und kulturelle Veranstaltungen waren leider in diesem Jahr durch die Corona-Einschränkungen und dann aufgrund der baulichen Situation nicht möglich. Daher freuen sich die Akteure auf das neue Jahr. Dann sollen in weiter sanierten Räumen wieder Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden.

Weitere Informationen, auch zu Spendenmöglichkeiten unter www.verein-kunstpavillon.info