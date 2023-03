Eisenacher Musikschule lädt zur Hausmusik

Eisenach. Die Eisenacher Musikschule macht am 31. März 2023 mit bei der langen Nacht der Hausmusik. Diese ist Bestandteil der Thüringer Bachwochen.

Die Thüringer Bachwochen werden traditionell mit der Langen Nacht der Hausmusik eröffnet. Für einen Abend öffnen Gastgeber ihre Häuser und veranstalten besondere Hauskonzerte mit professionellen Musikern und Amateuren. Die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Eisenach ist unter den Gastgebern und lädt zu einem Konzert unter dem Motto „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“ am Freitag, 31. März, 17 Uhr, in die Kurstraße 1 ein.

Im Konzertsaal des Hauses treten Schülerinnen und Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer auf. Erstmals singt der Kinderchor der Musikschule unter Leitung von Maria Kaffee.

Kontakt: Telefon 03691/670660 oder E-Mail: musikschule@eisenach.de