Eisenacher Nikolaikirche verwandelt sich Elbenwald

In der Eisenacher Georgenkirche wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert.

Eisenach. Die Eisenacher Nikolakirche wird zum Elbenwald. Der besondere Gottesdienst am 27. Oktober dreht sich um Tolkiens „Die Gefährten“.

Unter dem Motto „Der Herr der Ringe – Ein phantastischer Gottesdienst“ wird am Freitag, 27. Oktober, 17.30 Uhr, in die Nikolaikirche am Karlsplatz eingeladen. Im Mittelpunkt steht der erste Band „Die Gefährten“ der Trilogie von J. R. R. Tolkien.

„Die Nikolaikirche wird nicht zu erkennen sein und verwandelt sich in einen Elbenwald. Der ganze Raum wird in mythisches Licht getaucht sein, und von der Orgel wird die Musik aus Peter Jacksons Verfilmung erklingen. Es soll Gesprächsgruppen zu verschiedenen Themen geben – Besucher und Besucherinnen sollen mitdenken, ihre Ideen einbringen und Gedanken teilen. Verschiedene Blickwinkel sind ausdrücklich willkommen, weil sie das Verständnis bereichern“, kündigt Pfarrer Armin Pöhlmann an.