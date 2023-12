Eisenacher Notizbuch: Weihnachten und so

Die Georgenkirche in Eisenach in der Abendstimmung.

Eisenach Peter Rossbach über volle Kirchen und den Rest des Jahres

Am Sonntag ist der Heilige Abend, die Lichter an den Bäumen werden mit Kinderaugen um die Wette leuchten, es wird gesungen, gegessen und geschenkt – und die Kirchen werden wieder voll sein. Und das ist gut. Ich gebe zu, ich bin noch nie ein großer Kirchgänger gewesen. Aber ich gehöre der Kirche an, bin getauft und konfirmiert und zahle aus Überzeugung Kirchensteuer.

Was andere glauben, geht mich gar nichts an. Und ob jemand in der Kirche ist oder nicht, ändert auch nix. Auch das kann jeder halten, wie er will. Aber die über die Feiertage mehrfach gefüllte Georgenkirche in Eisenach fühlt sich eben gut an. Und warum sollte man da nicht hingehen? Es gibt tolle Musik (es gibt Weihnachtslieder, die in der Weihnachtszeit der Seele guttun), in der ein oder anderen Kirche ein mit viel Liebe gestaltetes Krippenspiel. Und ehrlich gesagt, ist die Geschichte um das Kind in der Krippe ja auch schön – so mit Hoffnung und den am Ende siegenden guten Mächten.

Peter Rossbach Foto: Norman Meißner / Archiv

Reicht das, um Kirchensteuer zu begründen? Es sind die vielen Menschen, die sich aus ihrem Glauben heraus für andere einsetzen. Das sind auch die, die mit den Kindern Krippenspiele einstudieren. Das sind die, die sich wie etwa in Ruhla in Hospizdiensten engagieren. Das sind die, die Hilfsaktionen für Kinder in Ruanda wie der ökumenische Weltverein Erbstromtal oder der Eisenacher Verein Balilwana für Kinder aus Uganda auf die Beine stellen. Das sind die, die Besuchsdienste für ältere Menschen anbieten oder Jugendfreizeiten begleiten, Chöre anleiten oder Nachmittage für Mütter mit Kleinkindern ausrichten oder einfach die Öffnungszeiten etwa in der Georgenkirche absichern.

Das sind Menschen, die Halt geben in den schwierigen Zeiten – und das eben nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich wünsche allen ein paar ruhige, schöne, lustige, besinnliche Weihnachtstage.