Eisenacher Polizeiführung betont Neutralitätspflicht

„Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohle der Allgemeinheit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (...) bekennen und für deren Erhalt eintreten“, heißt es im Paragraf 33 des Beamtenstatusgesetzes. Und weiter: „ … haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt“.

In Erinnerung gerufen wurden diese Grundpflichten gerade einer Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Eisenach von PI Leiter Ronny Pommer. Der Landespolizeiinspektion waren von unserer Zeitung verschiedene öffentliche Post der Beamtin im sozialen Netzwerk Facebook vorgelegt worden, die bundespolitische Entscheidungen zu Flüchtlingen und Politiker selbst kritisieren und verunglimpfen, die Coronapandemie und und damit verbundene Auflagen in Abrede stellen und entsprechende Kommentare von AfD-Politikern zu Bundespolitikern wiedergeben, etwa „solche Verbrecher gehören nicht in den Reichstag“.

„Jeder Polizeibeamte muss sich selbst überprüfen“

Eisenachs Polizeichef Pommer äußerte sich zu diesen Posts im Namen der Beamtin. Sowohl er auch auch LPI-Chef Günther Lierhammer sehen diese öffentlichen Verlautbarungen kritisch, auch wenn sie von der Beamtin als Privatperson getätigt wurden. Man nehme solche Dinge ernst. „Jeder Polizeibeamte muss sich selbst überprüfen“, sagte Ronny Pommer. Polizisten hätten eine besondere Rolle in der Gesellschaft. Man habe mit der Beamtin gesprochen und ihr den Ernst der Lage verdeutlicht. „Die Beamtin hat ihre Lehren daraus gezogen“, versichert der PI-Leiter, der die Neutralitätspflicht von Polizeibeamten unterstreicht.

Im Paragraf 47 des Beamtenstatusgesetzes heißt es: „Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden Pflichten verletzen. Es gilt als Dienstvergehen, wenn sie sich gegen freiheitliche demokratische Grundordnung betätigen oder an Bestrebungen teilnehmen, die darauf abzielen, (...) die Sicherheit der BRD zu beeinträchtigen.

Die Beamtin habe sich die Kritik der Vorgesetzten angenommen und deutlich gemacht, dass sei keine politisch extremen Strömungen teile oder gar unterstütze, sagt der PI-Leiter im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Gesellschaft sei in Coronazeiten besonders nervös, was auch an Polizeibeamten nicht vorbei gehe. Für die Polizei gelte es, immer das richtige Maß bei ihrer Arbeit zu finden. Deshalb habe man zum Beispiel auch die Kundgebung mit hunderten Teilnehmern auf dem Eisenacher Markt mit Querdenker Bodo Schiffmann nicht aufgelöst. „Das haben wir nicht getan, weil es keine Anzeichen von Gewalt und Unfrieden gegeben hatte“, sagt Ronny Pommer. Die Polizeiführung müsse sich immer die Frage stellen, was trägt dazu bei, um Schaden von der Gesellschaft abzuwenden.

Dienstliche Konsequenzen wird es für besagte Polizeibeamtin, die in ihrem Tätigkeit viel Kontakt mit Menschen hat, nicht geben. „Jeder bekommt eine Chance“, so PI-Leiter. Keinesfalls aber stempele man so einen Fall als belanglos und Bagatelle ab.