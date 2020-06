Eisenacher Posaunenchor spielt für Heimbewohner

Der Posaunenchor des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen spielte am Sonntag im Garten des DRK-Pflegeheims in der Hospitalstraße ein musikalisches Ständchen. Seit Ostern bereitet er betagten und pflegebedürftigen Bewohnern verschiedener Einrichtungen eine Freude. Diese durften während der Corona-Pandemie keinen Besuch in den Heimen empfangen. So ist vor den Häusern musiziert worden, und die Menschen hörten durchs offene Fenster oder auf den Balkonen zu. Der Posaunenchor darf seit Sonntag auch wieder hoch oben auf dem Turm des Stadtschlosses spielen, das nächste Mal am 19. Juli, 9.15 Uhr.