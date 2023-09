Eisenacher Radler stellen neuen Rekord auf

Eisenach. Zwischenstand beim Stadtradeln: 64.118 Kilometer.

Auch wenn Nachmeldungen noch bis zum 1. Oktober möglich sind, die Teilnehmer an der diesjährigen Stadtradelaktion in Eisenach hatten bereits am Sonntagnachmittag den bisherigen Rekord von insgesamt 51.987 Kilometern aus dem Jahr 2020 klar überboten. Die Eisenacher kamen bislang auf 64.118 gefahrene Kilometer und vermieden damit statistisch gesehen zehn Tonnen CO 2 -Ausstoß.

An der Aktion nahmen in der Wartburgstadt vom 4. bis zum 24. September 28 Teams mit 280 aktiven Radfahrern und Radfahrerinnen teil. Ziel der bundesweiten Aktion ist es, gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Im Durchschnitt kam jeder Teilnehmer auf 194 Kilometer.