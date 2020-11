Eisenacher Rap-Projekt: Sprache verbessern und Selbstbewusstsein stärken

„Bald kommt unsere Zeit“, singt Abdinasir ins Mikro im Musikstudio der evangelischen Johannes-Kirche in Eisenach-Nord. Der 18-Jährige kommt aus Somalia, ist seit zehn Monaten in Eisenach und spricht für die kurze Zeit schon erstaunlich gut deutsch. Und rappen kann er auch. „Bald kommt unsere Zeit.“

Gemeinsam mit elf anderen jungen Menschen, die gerade die Vorschaltklasse (VSK) am Eisenacher Berufsschulschulzentrum Heinrich Ehrhardt absolvieren, war Abdinasir ein Teilnehmer an diesem besonderen Projekt. Alle Teilnehmer sind noch nicht lange in Deutschland, sie stammen unter anderem aus Afghanistan, Irak, Syrien, Polen, Eritrea und eben Somalia. An der berufsbildenden Schule steht vor allem das Erlernen der deutschen Sprache an, Grundvoraussetzung, um später auch einen Beruf zu lernen, in der deutschen Gesellschaft anzukommen, sich zu integrieren. Und das wollen sie alle.

Unterricht für 160 junge Menschen mit Migrationshintergrund

Johanna Kühn hilft dabei. Die 32-Jährige ist Respektcoach. Seit 2019 ist sie über Jugendmigrationsdienst Gotha/Eisenach vom Diakoniewerk Gotha gemeinnützige GmbH am Berufsschulzentrum in Sachen „Demokratie, Zusammenleben, Vielfalt und Toleranz“ im Einsatz. In der Vorschaltklasse will sie mit Gruppenangeboten, aber auch Einzelgesprächen deutsche, europäische Werte vermitteln, an junge Menschen aus anderen Kulturkreisen, die in Deutschland ihre Zukunft suchen. Etwa 160 junge Menschen mit Migrationshintergrund werden an der Berufsschule unterrichtet, so Schulleiter Gunnar Pfeil.

Tontechniker Dieter Gasde (vorn) und Rapper Carlos Utermöhlen. Foto: Peter Rossbach

„Es geht darum bei allen Schülerinnen und Schülern an der beruflichen Schule die soziale, gesellschaftliche und persönliche Kompetenz jedes Einzelnen zu stärken. Wir stehen gegen jegliche Form des Extremismus, sei er rechts, links oder religiös motiviert“, sagt Johanna Kühn. Dazu sollen das Selbstbewusstsein der jungen Menschen gestärkt und deren Teamfähigkeit verbessert werden. Der Respekt untereinander ist Kühn wichtig. „Und das funktioniert.“

Das ist dann eben auch das Ziel des besonderen Projektes für die zwölf aus der Vorschaltklasse, für das Kühn einen Profi nach Eisenach gelockt hat. Carlos Utermöhlen kommt aus Braunschweig, ist 35 Jahre alt und Rap-Musiker. Mit seinem Rap-Projekt „Rapflektion“, bei dem sich soziales und politisches Engagement verbinden, ist er an vielen Orten der Welt aktiv. Vielfach arbeitet er dabei auch mit dem Goethe-Institut zusammen. „Derzeit passiert da viel online, weil Auslandsreisen in Corona-Zeiten natürlich kaum möglich sind“, sagt der 35-Jährige.

Lied mit Texten der Teilnehmer komponiert

Aber für eine Woche war er für das Projekt in Eisenach. Die ersten Tage dienten natürlich dem Kennenlernen und damit, die jungen Berufsschüler mit der Technik des Rappens vertraut zu machen. Es ist natürlich die Musik, die sie tagaus, tagein hören. Aber zwischen hören und selbst singen ist eben doch ein Unterscheid. „Rap ist wichtiger Teil der Kultur der jungen Menschen, egal woher sie kommen, er führt sie zusammen“, sagt Carlos. Danach schrieben die Teilnehmer eigene Texte, erzählten von den Dingen, die sie bewegen, den Themen, die ihnen wichtig sind. Gemeinsam mit dem Rapper wurden diese Text rap-fähig gemacht.

Daraus hat Rapper Carlos ein Lied komponiert. „Es zeigt sich immer, dass es einfach leichter fällt, den Spaß an der deutschen Sprache zu vermitteln, wenn man es mit Musik und Gesang verbindet“, berichtet Carlos von seinen Projekterfahrungen. Und das gelingt auch in Eisenach. Ein Teilnehmer wollte am Anfang partout nicht in deutscher Sprache singen, weil er es sich nicht zutraute, sondern nur in Pashtu, seiner Muttersprache, mitmachen wollte. „In der Gruppe hat er dann aber beim Schreiben der Texte und im Austausch mit den anderen so viel Selbstbewusstsein gesammelt, dass er am dritten Tag wild entschlossen war, es auch in deutsch zu schaffen“, berichtet Carlos.

Mehrere Anläufe, bis alle zufrieden sind

Es ist viel Geduld nötig, als es dann zur Aufnahme kommt. Jeder muss ins Studio und vor dem Mikro seinen Part singen – manchmal muss Carlos die Takte mitzählen, bei anderen klappt es ohne. Manchmal braucht es auch mehrere Anläufe, bis alle zufrieden sind, auch der Mann am Mischpult – der Eisenacher Musiker Dieter Gasde. „Es ist aber wichtig, sich diese Zeit und Geduld zu nehmen. Am Ende muss es den Teilnehmern gefallen und nicht uns“, so Carlos.

Er wird übrigens dann noch einmal für einige Tage nach Eisenach zurückkehren. Die zwölf jungen Rapper wollen ihr Lied nämlich zum Tag der offenen Tür der Berufsschule am 30. Januar der Öffentlichkeit präsentieren. Und dazu soll vorher noch ein wenig mit Carlos am Auftritt gefeilt werden.

Rimaz hat es gut gefallen, ihren „Text über Liebe und Meinung“ zu schreiben und dann auch zu rappen. Für die 16-Jährige aus Syrien war es das erste Mal, dass sie vor anderen Menschen gesungen hat. Ganz anders Abdinasir. „Ich singe den ganzen Tag, Rap gehört zu meinen Leben dazu.“ Er will übrigens Kfz-Mechatroniker werden, Rimaz erst einmal Krankenschwester und vielleicht später noch studieren, so wie es im Rap dann eben heißt: „Bald kommt unsere Zeit“.