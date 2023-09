Eisenacher Schüler sind sich sicher: Napoleons Plastiktrinkhalm wäre erst heute gänzlich verrottet

Eisenach. Recyclingmobil der Save-Nature-Group während der Umweltprojektwoche zu Gast im Förderzentrum „Pestalozzischule“ Eisenach.

Die Wegwerfgesellschaft macht ihrem Namen alle Ehre. Alles, was auf dem Weg zu Arbeit, Kaufhalle, Fitnessstudio, Schule, Garten oder auf Gassi-Runden plötzlich lästig erscheint, fällt brüsk zu Boden, falls dem potenziellen „Verlierer“ nicht gerade ein Abfallbehälter im Weg steht. Die Mengen an verlorenen Sachen, die überall in der Stadt herumliegen, sind enorm, wie die Schüler aus vierten, fünften, sechsten sowie achten Klassen der Pestalozzischule am vergangenen Montag erleben. Der Müll lässt sich dem jeweiligen Entsorger nicht zuordnen. An Drive-in-Schaltern von Fast-Food-Restaurants in Großbritannien wird das erfasste Autokennzeichen nun verpflichtend auf die Einwegverpackungen der jeweiligen Bestellung gedruckt.

Jamie und Niklas aus der Klasse 5b (von links) werden bei der Müllsammelaktion auf dem Nordplatz fündig. Foto: Norman Meißner

Zum Auftakt ihrer Umweltprojektwoche schwirren die Kinder in der Plattenbausiedlung im Eisenacher Norden aus und füllen in kaum einer halben Stunde zahlreiche Eimer randvoll mit Müll. „Es ist schon begeisternd, was die Schüler hier für eine Eigendynamik entwickeln“, sagt Franz Leeder von der „Save Nature Group“, der die Schüler bei ihrem Sammeleifer zum Wochenbeginn begleitet.

Während Schülerin Zoe kräftig in die Pedale tritt, erklärt Benjamin Gudehus von der Save-Nature-Group der Schülerin Fatima am Schredderfahrrad, wie das Plastik sich gut zerkleinern lässt. Foto: Norman Meißner

Zurück auf dem Schulhof sortieren die Schüler des Förderzentrums unter Anleitung der Naturfreunde der „Save Nature Group“ den Inhalt der vielen Eimer für die verschiedenen Entsorgungswege. Sie geben Tipps, wie sich die unterschiedlichen Materialien leichter erkennen lassen. Unglaublich viele Pfandflaschen und -büchsen tauchen zum Erstaunen der Kinder in den Eimern. „Da wird pures Geld weggeschmissen“, sagt einer der Achtklässler. Sogar ein halber Staubsauger taucht auf. Oft wissen die Schüler nicht, wie lange verschiedene Dinge in der Natur zum Verrotten benötigen. „Wenn Napoleon ein Trinkhalm aus Plastik weggeschmissen hätte, wäre der jetzt erst weg“, führt Franz Leeder den erstaunten Schülern vor Augen.

Zur Müllsammelaktion füllen sich diese und viele Eimer in recht kurzer Zeit mit achtlos weggeworfenen Müll. Foto: Norman Meißner

Einige gesammelte Plastikabfälle eignen sich dafür, um diese im Recyclingmobil der Save-Nature-Group zu neuen Produkten zu verarbeiten. Mit Beinkraft zerkleinern die Schüler in einem Fahrradschredder geeignetes Plastik, das wenig später im Plastik-Press-Ofen des Recyclingmobils landet und mit einer Temperatur von rund 220 Grad Celsius und kräftigem Pressdruck in verschiedenen Formen wahlweise zu Linealen oder Pflanzenklammer dahinschmelzen. Franz Leeder ist erstaunt, welch enorme Motivation die Pestalozzi-Schüler aufbringen, um selbst ein eigenes Produkt herzustellen.

Die Müllsammelaktion mit Domenik und Noel (von links) aus der Klasse 8a sehr erfolgreich. Foto: Norman Meißner

Die Schulsozialarbeiterin Marén Walther stößt innerhalb der Caritas-Jahres-Kampagne „Für Klimaschutz, der allen nutzt.“ die Umweltprojektwoche am Eisenacher Förderzentrum „Pestalozzischule“ an. Neben den Müllsammel- und Verwertungsaktionen mit der Save-Nature-Group freut sich Marén Walther in dieser Woche auch auf ein recht kniffliges Umwelt-Quizz, eine Tauschparty und zum Wochenschluss auf den Fahrradtag. Zur Tauschparty kann jeder Schüler etwas mitbringen, was er nicht mehr benötigt, und bei Übereinkommen gegen Brauchbares eintauschen. „Am Freitag sollen alle Kinder mit dem Fahrrad zu Schule kommen, damit sie erleben, dass es auch ohne Auto gehen kann“, fährt die Schulsozialarbeiterin fort.