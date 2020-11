Eisenacher Schüler weiter in Quarantäne

Zwei Corona-Fälle in Familien von Schülern haben am Eisenacher Ernst-Abbe-Gymnasium dazu geführt, dass die Schüler der Klassenstufen 8 bis 12 bis einschließlich 17. November nicht in die Schule können, sondern Distanzunterricht mit Aufgabenverteilung über die Schul-Cloud absolvieren. Außerdem befinden sich mehrere Pädagogen bis 17. November in Quarantäne. Die Klassenstufen 5 bis 7 haben Präsenzunterricht.

An der Jakobschule sind nach einem positiv getesteten Schüler weiterhin eine 4. Klasse mit 22 Schülern sowie drei Pädagogen noch bis zunächst 16. November in Quarantäne. Diese Kinder werden – organisiert von der Klassenlehrerin – auch mit Aufgaben über die Homepage unterrichtet. Aber auch für die übrigen Klassen hat sich der Schulalltag verändert, so Schulleiter Karsten Müller. Für alle gilt, dass jede Klasse von jeweils nur einem Pädagogen am Vormittag unterrichtet werde und dann als geschlossene Gruppe zu einem Erzieher am Nachmittag in den Hort wechsele. Es gibt versetzte Pausenzeiten, und auf dem Schulhof wird darauf geachtet, dass sich die Gruppen nicht mischen. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir auf absehbare Zeit zur einstigen Normalität zurückkehren, sondern dass wir prophylaktisch aktiv bleiben müssen“, erklärte Müller.