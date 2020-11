Eisenacher Sommergewinn 2021 so gut wie abgesagt

Es wird wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wohl auch 2021 kein großes Frühlingsfest in Eisenach geben. Wie am Sonntag Zunftmeister Torsten Daut informierte, seien aus heutiger Sicht der Festzug samt Volksfest, ebenso wie die Kommerschabende in der Werner-Aßmann-Halle nicht machbar. Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Festzug auf geschlossenem Gelände nicht machbar

Dazu haben der Vorstand der Sommergewinnszunft Eisenach e.V. und der Förderverein Sommergewinn Eisenach e.V. in den letzten Wochen beraten. Ein Festzug müsste unter den derzeit geltenden Regelungen des Freistaates für Brauchtumsveranstaltungen in einem geschlossenen Gelände durchgeführt werden. Dies sei aus Sicht der Zunft so nicht vorstellbar, erklärte Torsten Daut.

Namentliche Erfassung der Besucher nicht zu leisten

Auch können die Mindestabstände zwischen den Besuchern und den Festumzugsteilnehmern nicht durchgängig sichergestellt werden. Die namentliche Erfassung der Besucher würde den Veranstalter zudem vor eine nicht zu bewältigende Herausforderung stellen, hieß es weiter.

Streitgespräch soll stattfinden

Zunftmeister Torsten Daut. Foto: Norman Meißner

Die Zunft plant daher aktuell nur das Streitgespräch zwischen Frau Sunna und Herrn Winter sowie das Verbrennen der Strohpuppe in einem geschlossenen Veranstaltungsbereich mit begrenzter Besucherzahl. Ob dies am Festtag des Sommergewinns, am 13. März 2021, möglich sein wird, werden die nächsten Monate anhand der Entwicklung der Infektionszahlen zeigen. Vielleicht sei ein Volksfest nur auf dem Festplatz Spicke möglich, teilte der Zunftmeister mit. Planungen dazu seien angelaufen.

Eisenacher sollen Häuser schmücken

Zunft und Förderverein bedauern sehr, dass auch 2021 der Sommergewinn wieder nicht in seiner bekannten Größe stattfinden kann. Auch dem Vereinsleben wird unter den aktuellen Kontaktbeschränkungen viel abverlangt.

Um aber zum Sommergewinn am 13. März wenigstens einen Hauch von Frühling in die Stadt zu holen, ruft die Sommergewinnszunft alle dazu auf, am Festwochenende ihr Haus, ihren Balkon, ihr Geschäft oder die eigene Wohnung zu schmücken. Denn so trotzte man in der Weststadt bereits in diesem Jahr der Pandemie.