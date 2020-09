Eisenacher SPD will bei den Stadtbuslinien einsparen

In Coronazeiten sind die Fahrgastzahlen vor allem in den Eisenacher Stadtbussen stark zurückgegangen.

Die Verhandlungen zum neuen Tarifvertrag für die Busfahrer des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) erreichen die politische Ebene. Die SPD-Fraktion im Stadtrat will die Eisenacher Vertreter im Verwaltungsrat der VUW beauftragen, „die im Frühjahr 2020 vereinbarte Tarifsteigerung einzufordern“. So steht es in einem von Fraktionschef Michael Klostermann unterschriebenen Antrag, über den der Stadtrat am 22. September abstimmen soll.