Eisenacher Spenden für Ukraine übergeben

Yaroslav Sadovyy, der Pfarrer der ukrainisch-katholischen Gemeinde in Erfurt, nahm am Dienstag die nächste Lieferung von Sachspenden aus Eisenach entgegen.

Eisenach. Der Eine-Welt-Laden Eisenach führt die Sammlung von Sachspenden fort. Diese Dinge werden benötigt:

Mit großer Freude und Dankbarkeit nahm Yaroslav Sadovyy, der Pfarrer der ukrainisch-katholischen Gemeinde in Erfurt, am Dienstag wieder eine Lieferung von Sachspenden aus Eisenach entgegen. „Es tut gut zu spüren, dass die Hilfsbereitschaft nicht nachlässt“, so Sadovyy.

Der Eine-Welt-Verein Eisenach setzt die Sammlung weiter fort. Spenden können von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr beim Speditionsservice Alaj, Ernst-Thälmann-Straße 110, abgegeben werden. Beim „Treffpunkt Demokratie“ in der Lauchergasse 6 können – allerdings nur nach vorheriger Terminabstimmung (Tel.: 0176/ 609 962 55 oder E-Mail vtg.eisenach@gmail.com) – ebenfalls Sachen abgegeben werden.

Angenommen werden derzeit ausschließlich: Dauer-Lebensmittel, ungekühlte Babynahrung, Hygieneartikel, Inkontinenzmaterial (für Kinder und Erwachsene), Medikamente, Bettwäsche, Handtücher, Schlafsäcke, Decken, Wasserkocher, Heizgeräte, Winterbekleidung, Schuhe und Kerzen.