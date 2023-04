Eisenacher spricht über Südafrika als „Schicksalsland“

Das „Nikolaikolleg“ findet in der Kapelle des Mutterhaushauses in Eisenach statt.

Eisenach. Zweiter Teil des Vortrags über die Historie von Südafrika, diesmal über die Zeit der Apartheid und die Entwicklung nach ihrer Abschaffung.

Den zweiten Teil seines Vortrages „Südafrika Schicksalsland“ hält der Eisenacher Walter Johannes am Dienstag, 18. April, von 10 bis 12 Uhr, in der nächsten Veranstaltung der Reihe „Nikolaikolleg“ in der Kapelle des Mutterhauses der Diakonissenhaus-Stiftung am Karlsplatz. Es geht laut Ankündigung um die neuere Geschichte Südafrikas ab dem 20. Jahrhunderts. Dabei liege das Augenmerk auf der Politik der Apartheid und den heutigen Verhältnissen nach deren Abschaffung.