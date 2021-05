Eisenach. Telefonpause bis nach Pfingsten für die Stabsstelle Soziale Stadt.

Im Zuge der Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis zieht die Stabsstelle Soziale Stadt am Freitag, 21. Mai, vom Markt 22 in das zweite Obergeschoss der Goldschmiedenstraße 1. Während dieser Zeit sind Anrufe nicht möglich, so eine Stadtsprecherin. Ab 25. Mai seien die Mitarbeiter wieder erreichbar.