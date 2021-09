Der Eisenacher Stadtrat tagt am 28. September wieder in der Werner-Aßmann-Halle.

Eisenacher Stadtrat tagt am Dienstag

Eisenach. Gleich mehrere heiße Eisen berät der Eisenacher Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung.

Der Eisenacher Stadtrat kommt am Dienstag, 28. September, um 17 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle zur nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils befinden 22 Punkte. Dabei wird auch über den Haushaltsentwurf 2021 für die Stadt beraten. Zudem wird es um das SWG-Bauprojekt an der Wilhelm-Pieck-Straße gehen, den Busverkehr unter Trägerschaft der Stadt und die Finanzierungsvereinbarung zur Sanierung von Werkstattgebäude und Neubau Fundus des Landestheaters Eisenach.

