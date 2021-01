Eisenacher Stadtschloss ist nach oben gerück

Eisenach. Die weitere Sanierung der Mosewaldschule, der Beginn der Umgestaltung des Karlsplatzes und die Erweiterung der Goethesporthalle finden sich als größte Brocken auf der Prioritätenliste der Stadt Eisenach für Investitionen in diesem Jahr. 90 Vorhaben sind als dringend aufgeführt, allerdings reicht das Geld nur für 20.

„Als Vorgabe gelten sechs Millionen Euro“, sagte Bolko Schumann, Leiter des Amtes für Infrastruktur, am Montagabend zur Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur. Der Ausschuss hatte über die Rangfolge der Investitionen zu entscheiden. Das gilt als Orientierung für die diesjährige Haushaltsdebatte.

Immer noch wird an dem Zahlenwerk gearbeitet. So informierte Bolko Schumann über zwei Bewilligungsbescheide mit einer 100-prozentigen Förderung und der Folge, dass diese Vorhaben auf der Prioritätenliste nach oben gerückt sind. Am Südflügel des Eisenacher Stadtschlosses, also auf der Marktseite, muss schon wieder begonnen werden, Feuchteschäden am Sandstein zu beheben. „Das Stadtschloss ist nach Einschätzung der Fachleute eine Dauerbaustelle“, erklärte der Amtsleiter und schloss nicht aus, dass bei der Sanierung Anfang der 1990er Jahre Fehler gemacht worden sind.

Der zweite Bescheid betrifft den Gehweg im Ernst-Thälmann-Viertel als Verbindung zwischen der Fritz-Heckert- und Clara-Zetkin-Straße. Seit Jahren wünschen sich Anwohner, dass die dortigen Betonplatten keine Stolperfallen mehr sind. „Der neue Weg wird entsprechend des Baumbestands etwas geschwungen sein und eine wassergebundene Decke erhalten“, so Bolko Schumann. Auch eine Beleuchtung werde installiert.

Die Sanierung des Wegs vom Kartausgarten ins Johannistal soll aber geschoben werden. Ein Teilstück war bereits mit Stahlträgern gesichert worden, doch aufgrund der Erosion und von Felsabbrüchen droht an der Stelle jetzt eine Sperrung. Dennoch hat sich die Verwaltung laut Schumann „schweren Herzens“ entschieden, das Vorhaben in diesem Jahr nicht umzusetzen. Es handele sich um eine „freiwillige Leistung“, die vom Landesverwaltungsamt als Genehmigungsbehörde für den Haushalt vermutlich ohnehin abgelehnt werde.

Vorschoben ist außerdem die Gestaltung des kleinen Nikolaiplatzes vis-à-vis vom Hotel Kaiserhof und als verbindendes Element zum neuen Einkaufszentrum „Tor zur Stadt“. Der Platz ist laut Bolko Schumann „provisorisch“ hergerichtet, so dass man noch ein Jahr warten könne.

Auch der geplante Ausbau des westlichen Teils der Siebenbornstraße zur Radfahrstraße wird geschoben, weil sich der Trink- und Abwasserverband beteiligen muss. Dieser kann sich die Ausgabe zurzeit nicht leisten.

Stattdessen ist die Feuerwache in Eisenach-Nord auf der Prioritätenliste nach oben gerückt. Vorgesehen ist Wärmeschutz am Gebäude. Außerdem soll ein Konzept für die künftige Nutzung erarbeitet werden, das wichtig ist, wenn Eisenach den Zuschlag für die Zentrale Rettungsleitstelle in der Region Westthüringen erhalten möchte.

Laut Amtsleiter müssen außerdem im Zuge des Breitbandausbaus für ein schnelles Internet in der Stadt anschließend die Gehwege wieder in einen guten Zustand versetzt werden. Auch dieses Vorhaben findet sich jetzt unter den 20 wichtigsten Investitionen.

Letztlich entscheidet der Stadtrat, der in der Haushaltsdebatte eigene politische Prioritäten setzen kann. Aber der Ausschuss folgte der Vorlage der Verwaltung mit den erwähnten Änderungen.

Beispiele der Investitionen: 1. Vorhaben im Rahmen der Dorferneuerung im Eisenacher Ortsteil Neukirchen: 200.000 Euro

2. Erneuerung Zufahrt und Parkplätze am Automobilbaumuseum im Zuge Hochwasserschutz an der Hörsel: 90.000 Euro

3. Äußere Erschließung „Tor zur Stadt“, Refinanzierung durch Investor: 50.000 Euro

4. Weiterer Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Straße im Eisenacher Ortsteil Neuenhof: 40.000 Euro

5. Mehrkosten für Sanierung Wartburgauffahrt: 50.000 Euro

6. Weitere Sanierung Mosewaldschule: 2,1 Millionen Euro

7. Planungen für Straßenausbau Tiefenbacher Allee und Grabental im Zuge des Hochwasserschutzes an der Hörsel: 60.000 Euro, Ausführung soll 2022 erfolgen

8. Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen: 250.000 Euro

9. Neugestaltung des Karlsplatzes, erster Bauabschnitt: zwei Millionen Euro

10. Sanierung der Verrohrung des Löbersbachs unter dem Karlsplatz, schlechter Zustand, erste Einbrüche: 800.000 Euro