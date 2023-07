Eisenacher Suppenküche öffnet wieder

In der Eisenacher Suppenküche gibt es ein preiswertes Mittagessen. Nach einer langen Pause öffnet die Einrichtung am 1. August wieder (Symbolfoto).

Eisenach. Nach langer Pause öffnet die Eisenacher Suppenküche wieder. Bedürftige erhalten dort für einen kleinen Preis ein warmes Mittagessen.

Die Diako Thüringen kündigt die Wiedereröffnung der Eisenacher Suppenküche in der Goldschmiedenstraße 14 ab Dienstag, 1. August, an. „Wir freuen uns, unsere alte Stammkundschaft und neue Gäste in den bekannten Räumlichkeiten begrüßen zu können“, betont Günter Wild, Leiter des Kompetenzzentrums Inklusion und Teilhabe.

Die Suppenküche für bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger habe während der Corona-Pandemie ihren Betrieb eingestellt. Bis dahin habe die Einrichtung sehr viele Menschen aus der ganzen Stadt Eisenach angezogen, die ein kostengünstiges warmes Essen, aber auch Kontakt, Geselligkeit und Ansprache gesucht haben.

Seit der Schließung wurde immer wieder angefragt, wann die Suppenküche wieder geöffnet werden könne, hieß es seitens der Diako. Dank eines Zuschusses durch den Wartburgkreis könne der Betrieb jetzt zum 1. August wieder aufgenommen werden. Um die Suppenküche dauerhaft abzusichern, sind nach Angaben der Diako Thüringen neben dem Zuschuss auch weiterhin Spenden nötig. Damit in der kommenden Woche genug Essen für alle da ist, aber auch nichts weggeworfen werden muss, möchten werden Besucher gebeten, sich kurz vorher anzumelden unter Telefon: 03691/7084813.

