Eisenacher Taxigenossenschaft mit neuem Weg

Disponentin Kerstin Pingel in der Vermittlungsstelle für Taxifahrten, die sie werktäglich von 6 bis 14 Uhr betreut. Danach gehen die Kundenanrufe in der Vermittlung in Chemnitz ein. Kerstin Pingel ist seit 22 Jahren bei der Taxigenossenschaft.

Eisenach. Vermittlung von Fahrten in Eisenach übernimmt nachmittags, nachts und an Wochenende Taxigenossenschaft Chemnitz.

„Das können wir uns nicht mehr leisten – wir leben ja von den Beiträgen der Mitglieder“, sagt Uwe Grauel, Vorstandsmitglied der Taxigenossenschaft Eisenach, schweren Herzens über die Besetzungszeiten der Taxivermittlung werktäglich zwischen 6 und 20 Uhr sowie freitags und Samstag rund um die Uhr. Die Bargeldfahrten seien, so die Vorstandsvorsitzende Andrea Lehmann, deutlich zurückgegangen. Von den drei Mitarbeitern bleibt nur Disponentin Kerstin Pingel, die die Vermittlungszentrale und den Anlaufpunkt der Genossenschaft in der Bahnhofstraße fortan zwischen 6 und 14 Uhr besetzt.

Rückläufige Aufkommen an normalen Taxifahrten

„Für die Jugend bietet Eisenach nichts mehr – alle Großdiscos sind weg“, sieht der zweite Vorsitzende Uwe Grauel einen wichtigen Grund für das rückläufige Aufkommen an normalen Taxifahrten. Nach der Wende gehörten 30 Taxiunternehmer zur Genossenschaft; heute ist es noch ein Drittel. „Wir sind zu wenig geworden, um die Vermittlung rund um die Uhr 365 Tage zu besetzen“, betont das Vorstandsmitglied. Die Taxifahrer in Gotha kämpfen mit ähnlichen Problemen. Die beiden scheidenden Disponenten der Eisenacher Taxigenossenschaft verabschieden sich kürzlich in Ruhestand beziehungsweisen in einen neuen Job.

„Wir sind eine Partnerschaft mit der Taxigenossenschaft Chemnitz eingegangen“, erzählt Uwe Grauel. Außerhalb der werktäglichen Dienstbereitschaft gehen die Anrufe von Kunden ohne Verzögerung und ohne Extrakosten bei der Vermittlung in Chemnitz ein, die genauso schnell ein freies Taxi in Eisenach zum Fahrgast schicken kann. Aufgrund der langen technischen Erfahrungen unterschiedlicher Vermittlungssoftware entscheiden sich die Eisenacher für die Chemnitzer Taxizentrale. „Sie vermitteln auch Trier und Pirna“, führt Vorstandsmitglied Jeanette Ebeling an. „Chemnitz‘ Genossenschaftsvorsitzender Wolfgang Oertel ist auch Vizepräsident des Bundesverbands“, erzählt Grauel.

Beim erstmaligen Anruf unter der zentralen Rufnummer der Eisenacher Taxigenossenschaft ertönt eine Bandansage zum Datenschutz. Die vom Kunden fernmündlich aufgenommenen Infos übermittelt die Disponentin in Eisenach oder in Chemnitz digital auf das Display eines separaten Handys im ersten wartenden Taxi. Der Fahrer bestätigt den Auftrag und braust los. Die digitale Übermittlung verdrängt allmählich den Sprechfunk aus den Taxis der Eisenacher Genossenschaft. „Alle Fahrer bestätigen: Es ist ein ruhigeres Arbeiten im Fahrzeug“, sagt Grauel.

Jedes Genossenschaftsmitglied verpflichtet sich zu Pflichtnachtschichten. Bis 1 Uhr sind meist zwei bis drei Autos unterwegs, ab 1 Uhr reicht meist ein Taxi für Eisenach.

Viele Taxiunternehmer suchen Fahrer. „Beim Erwerb des Personenbeförderungsscheins kann von unserer Seite gern geholfen werden“, betont der zweite Vorsitzende Uwe Grauel. Mit einem Augen- sowie einem Reaktionstest und einem polizeilichen Führungszeugnis ohne nennenswerte Einträge sei der Weg zum Taxifahrer nicht schwer.

Eisenach besitze zu wenig Stellflächen für Taxis vor dem Bahnhof, am Karlsplatz und am Markt. „Die Plätze reichen überall nicht“, klagt Andrea Lehmann.