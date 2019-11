Hans-Georg Pohl freut sich über diesen Anblick. Der sich langsam füllende Prinzenteich erinnert den Rentner an seine Jugend und eine unfreiwillige Badeaktion im Teich im Mariental. Dieser Anblick wird auch ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Teich bleibt über Winter mit Wasser gefüllt

Hans-Georg Pohl freut sich über diesen Anblick. Der sich langsam füllende Prinzenteich erinnert den Rentner an seine Jugend und eine unfreiwillige Badeaktion im Teich im Mariental. Dieser Anblick wird auch über die Wintermonate erhalten bleiben. Ursprünglich war geplant, das Wasser erneut weitgehend abzulassen, um die Arbeiten für den neuen Steg ausführen zu können. Da es Verzögerungen bei der Lieferung der Materialien für den Aufbau des Steges gab, werden diese Arbeiten nun wohl in das Frühjahr verschoben, teilte die Stadtverwaltung im Bauausschuss mit. Damit will die Stadt der Gefahr entgehen, bei einem überraschenden Winter- und Frosteinbruch die über mindestens zwei Wochen angesetzten Arbeiten nicht beenden zu können und den Teich über den Winter ohne Wasser als mögliche Eisfläche liegen lassen zu müssen.Foto: Peter Rossbach