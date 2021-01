Eisenacher Theater am Markt ermöglicht Kultur am Telefon

Wenn von „TTT“ die Rede ist, denken vielleicht einige an die ARD-Kultursendung „Titel-Thesen-Temperamente“. Die ist aber nicht gemeint, wenn das Eisenacher Theater am Markt (TAM) seine Finger im Spiel hat. Dann verbirgt sich nämlich hinter den drei Buchstaben das „TAM-Telefon-Theater“ – auch Kultur, aber anders.

Seit einigen Monaten ist das freie Ensemble was Auftritte und Proben angeht coronabedingt auf Eis gelegt. Aber: „Wir wollen mit den Mitspielern des TAM, aber natürlich mit unserem Publikum so gut es geht in Kontakt belieben“, so Geschäftsführerin Theresa Frey. So gab unter dem Titel „TAM digital“ schon Vorträge, Musik, Improshows und mehr.

Die neueste Idee ist das „TAM-Telefon-Theater“. Damit wollen die Mitstreiter gerade für Menschen, die aktuell wenig soziale Kontakte haben können, eine kleine Ablenkung, ein bisschen Kultur und ein schönes Gespräch ermöglichen. Und so sehen die Macher auch die Bewohner von Alten-/Seniorenheimen als Zielgruppe für das neue Angebot.

Gedichte, Geschichten oder Märchen von Theater-Schauspielern am Telefon vorgetragen

Telefontheater bedeutet: Schauspieler des Theaters mit ihren ausgebildeten Stimmen (darunter TAM-Geschäftsführerin Thereas Frey, FSL-lerin Ida Frankenberg und Mitarbeiter Gerald Lotzmann) rufen bei den Senioren, die das wollen, an.

„Sie dürfen sich ein Gedicht, eine kleine Geschichte oder ein Märchen auswählen und bekommen dann von uns einen Monolog daraus vorgetragen. Ob lustig, getragen oder nachdenklich, für jeden ist etwas dabei“, so Theresa Frey. Das Ganze dauert etwa 15 Minuten. Die Palette reicht von Schillers Bürgschaft bis zu Sketchen von Loriot. Einen Testlauf in einem Seniorenheim gab es bereits, und „der wurde sehr gut angenommen“, so Theresa Frey.

Jede Woche Montag und Mittwoch ab 16 Uhr und Samstag ab 11 Uhr ist das Telefon-Theater-Team erreichbar, um den Termin und den Inhalt des Telefonkontaktes zu vereinbaren. Das Angebot ist natürlich kostenfrei. Infos und Kontakt: E-Mail: kontakt@theaterammarkt.de, Tel. 03691/ 740 9470.