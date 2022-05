Eisenacher Theater beteiligt sich an Klimaschutz-Aktion

Eisenach. Mit einer Fahrrad-Stafette bringen Künstler zwei Apfelbäume nach Augsburg.

Per Fahrrad sind Theaterleute aus Jena am Sonnabend nach Eisenach gefahren. Im Gepäck hatten sie ein Apfelbäumchen, das von Ort zu Ort gebracht wird. Mit dem Staffellauf durch Deutschland wollen die beteiligten Theater ein Zeichen für Klimaschutz setzen. Alexander Beisel, Schauspieler am Landestheater Eisenach, begrüßte die Teilnehmer. Von jedem Theater werden Grußworte an den Baum gebunden. Am 19. Mai erreicht dieser Setzling und der zweite, der auf der Westroute reist, das Augsburger Klimafestival.