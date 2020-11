Eisenacher Tierschützerin hofft auf Mithilfe,um Mischling Cody operieren zu können

Eisenach. Ein von einer Tierschutzorganisation von Italien nach Thüringen vermittelter Hund ist bei einem Unfall in der Region schwer verletzt worden. Der Verein hofft auf Hilfe, die Operation in Eisenach realisieren zu können.

Der gut einjährige Mischlingshund Cody ist als Welpe im Tierheim aufgewachsen in der Nähe von Bari in Italien. Mittlerweile ist das Tier in ärztlicher Behandlung bei einem Tierarzt in Eisenach, schwer verletzt, nachdem ihm wohl ein Auto die Vorderläufe überfahren hat. Cody war von zuhause weggelaufen.