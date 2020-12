Eisenacher Wartburg hatte deutlich weniger Besucher

Auf der Wartburg sind in diesem Jahr 149.537 Gäste gezählt worden. Das ist nicht mal die Hälfte derjenigen, die 2019 gekommen sind. Damals waren es rund 315.000. Die Monate von Juni bis Oktober, in denen es wieder möglich war zu verreisen und Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, sind aber vergleichbar mit denen aus 2019.

„Es waren fast alles Einzelgäste, denn der Gruppentourismus ist völlig zum Erliegen gekommen“, macht Andreas Volkert, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen bei der Wartburg-Stiftung, aufmerksam. 1.100 Gruppen hatten ihre Buchungen storniert, während die Einzelgäste in den Sommermonaten sogar lange Wartezeiten in Kauf nahmen. Wegen der Corona-Hygieneregeln war die Besucherzahl begrenzt und mussten die Gäste allein durch die Räume gehen, wo sonst geführte Rundgänge angeboten werden.

Der historische Weihnachtsmarkt – üblicherweise Garant für ein deutliches Besucherplus am Jahresende – ist wegen der Pandemie abgesagt worden. Außerdem sind die Konzerte im historischen Festsaal ausgefallen. Erfasst werden Besucher, die sich eine Eintrittskarte kaufen. Nicht in der Statistik enthalten sind diejenigen, die sich nur auf den Burghöfen umsehen.

Die Stiftung plant, an der Zugbrücke am Eingang eine Zählanlage zu installieren, um ein realistischeres Bild zu bekommen. Eine solche befindet sich in Eisenach beispielsweise an der Hohen Sonne am Rennsteig. Dort sind in diesem Jahr rund 112.000 Wanderer und Ausflügler registriert worden, fast so viele Besucher wie die Wartburg hatte.

Personalwechsel in der Wartburg-Stiftung

Im neuen Jahr wird erstmals eine Frau an der Spitze der Wartburg-Stiftung stehen. Franziska Nentwig tritt die Nachfolge von Burghauptmann Günter Schuchardt an, der im Sommer nach 25 Jahren in den Ruhestand geht. Sie wird die offizielle Bezeichnung Frau Burghauptmann tragen und für 38 Mitarbeiter und ein Budget von neun Millionen Euro im Jahr verantwortlich sein. In Eisenach ist Franziska Nentwig bekannt aus ihrer Zeit als Leiterin des Bachhauses. Danach wechselte die gebürtige Dresdnerin nach Berlin, wo sie die Stiftung des Stadtmuseums Berlin leitete, ein Zusammenschluss von fünf Museen. Zuletzt war sie Geschäftsführerin des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft.

Im nächsten Jahr hofft die Wartburg auf wieder deutlich mehr Besucher. Dann jährt sich zum 500. Mal die Ankunft Martin Luthers und seine Übersetzung des Neuen Testaments. Aus diesem Anlass wird am 4. Mai, dem Tag, an dem Luther verkleidet als Junker Jörg auf die Veste gekommen ist, eine Ausstellung eröffnet. Diese soll einen Eindruck davon vermitteln, wie der Alltag auf der Burg während Luthers Anwesenheit ausgesehen hat. Eine weitere Sonderschau widmet sich der Geschichte des Übersetzens.