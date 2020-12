Eisenacher Wartburg-Radio strahlt vier Hörspiele aus

Die Abschlusspräsentation zum Ferienprojekt „Klanglabor Wartburg“ ging buchstäblich ins Ohr. Im Projekt hatten an sechs Tagen in den Herbstferien insgesamt 13 Teilnehmende zwischen 9 und 15 Jahren eigene Hörspiele rund um das Thema „Zeitreise auf der Wartburg“ produziert (wir berichteten). Die vier dabei entstandenen Hörspiele wurden im Hof der Alten Posthalterei mit den Kindern und Jugendlichen präsentiert.

Unter museums- und medienpädagogischer Anleitung hatten die Teilnehmer ein eigenes Drehbuch zum Hörspiel erstellt, die Dialoge geschrieben und eingesprochen und mit der Technik des Wartburg-Radios passende Geräusche aufgenommen. Auch den Schnitt und die Nachproduktion übernahmen die jungen Akteure selbst.

Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Wartburg-Stiftung, dem Wartburg-Radio und dem Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“ und wurde über die Initiative „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Die Hörspiele werden mit Audiokommentaren der Kinder und Jugendlichen am Mittwoch, 16. Dezember ab 17 Uhr und am Donnerstag, 23. Dezember ab 14 Uhr im Wartburg-Radio 96,5 übertragen und können auch in der Audiothek nachgehört werden.