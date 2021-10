Eisenacher wird in Hessen in Unfall verwickelt

Sontra. Nach einem Vorfahrtfehler bei Sontra kracht es.

Unweit des Sontraer Ortsteils Hornel in Nordhessen ist ein Eisenacher Autofahrer am Dienstag, gegen 9 Uhr, in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizei stieß das Auto des 39-jährigen Thüringers mit einem Kleinbus zusammen. Der Kleinbus-Fahrer, ein 22-Jähriger aus Sontra, habe an der Einmündung einer Landstraße auf die Bundesstraße 27 dem Eisenacher die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge seien erheblich beschädigt.