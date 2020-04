Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte: Mit Musik gegen den Corona-Blues

Eisenach. Viele Musikerinnen und Musiker in ganz Deutschland erfreuen ihre Fans in dieser verrückten Corona-Zeit mit Wohzimmerkonzerten - so auch in Eisenach. Wir zeigen in unserer Reihe Musikschaffende aus der Region, die mit ihren Videos für ein paar Minuten den Alltag vergessen lassen. Gleichzeitig wollen wir zeigen, wie vielfältig, schön und faszinierend die Musiklandschaft in Eisenach und Umgebung ist und zugleich, was durch die Corona-Krise in Gefahr ist. Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, diese Musiklandschaft in der Region zu erhalten.