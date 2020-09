Eisenachs Autofahrer brauchen wegen Baustellen gute Nerven

Gefühlt vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem die Stadt nicht eine neue Baustelle vermeldet. Der ohnehin in Stoßzeiten zähe Verkehr durch die Eisenacher Innenstadt staut sich aktuell vor allem an den Hauptverkehrsadern, zum Beispiel im Süden auf der Wartburgallee in Richtung Innenstadt. Vor allem, wer in den Osten oder Richtung Wutha-Farnroda fahren muss, muss hier wegen der halbseitigen Sperrung des Nikolaitores mehr Zeit einplanen. Hinzu kamen wie in der Tiefenbacher Allee Havarien, die ebenfalls Verkehrsbehinderungen mit sich brachten. Unsere Zeitung fasst die aktuellen Baustellen zusammen und erfragte zugleich im Rathaus, auf welche neuen Baustellen sich Bürger bis Jahresende einstellen müssen.

Wichtige Eisenacher Baustellen mit Verkehrsbehinderungen auf einen Blick. Foto: Andreas Wetzel