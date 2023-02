Eisenachs beste Vorleser werden ermittelt

Zuletzt hat es 2020 einen Vorlesewettbewerb in der Eisenacher Stadtbibliothek gegeben. Siegerin damals war Anna Reinhold (vorn im Sessel) von der Geschwister-Scholl-Regelschule.

Eisenach. Die 6. Klassen in Eisenach küren in der Stadtbibliothek den besten Vorleser oder die beste Vorleserin. so läuft der Wettstreit ab:

Der Stadtentscheid im bundesweiten Vorlesewettbewerb für die Klassenstufe 6 in Eisenach findet am Sonnabend, 25. Februar, ab 10 Uhr, in der Stadtbibliothek im Hellgrevenhof statt. Eine Jury bewertet die Leseleistungen der Kinder. Dabei geht es laut Ankündigung vor allem um die Auswahl der Textstelle, die Lesetechnik sowie die Interpretation.

Es gibt einen Kürteil und eine Pflicht. Kür bedeutet, dass die Sechstklässler einen Text vortragen, den sie sich selbst ausgesucht und vorher geübt haben. Pflicht bedeutet, dass sie einen ihnen unbekannten Text vortragen müssen.

Zum Stadtentscheid werden Kinder aus acht Schulen erwartet – aus den drei Regelschulen, der Gemeinschaftsschule, den drei Gymnasien und der Pestalozzischule.