Eisenachs Bürgermeisterin besucht Feuerwehr am Weihnachtsfest

Eisenach. „Das steckt man nicht so schnell und einfach weg“, weiß Eisenachs Katastrophenschutz-Chef Jens Claus gerade mit Blick auf den emotional schwersten Einsatz des Jahres 2020 für die Eisenacher Feuerwehrleute. Zum schweren Schulbusunglück im Januar bei Berka/Hainich bei dem zwei Kinder ums Leben kamen waren auch die Beamten und Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr Eisenach und von den freiwilligen Wehren der Stadt gerufen worden. Es gebe eben Berufe wie Wehrleute, Notärzte, Klinikumsmitarbeiter und andere, die erforderten von denjenigen, die sie ausüben, eine solide Grundpsyche.

Bedrückende Einsätze werden in der Gemeinschaft ausgewertet

„Und natürlich weiß auch jeder Feuerwehrmann, dass er in solche Situationen geraten kann und wird, wo es heißt, zunächst professionell seine Arbeit machen. Die Verarbeitung kommt dann später“, so Claus. Dazu bekomme man in der Ausbildung einiges mitgegeben. Das Wichtigste sei aber hinterher das Reden.

„Wir Feuerwehrleute arbeiten immer Team und nach solchen Einsätzen heißt es reden, reden und noch mal reden“. Das berichtete er auch Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), die mit Abstand und Maske in der großen Fahrzeughalle der diensthabenden Schicht der Berufsfeuerwehr ihren Weihnachtsbesuch abstattete. Sie verlege derzeit alle Termine ins Netz oder mache sie als Telefonkonferenz oder sage sie ganz ab. „Der Besuch bei Feuerwehr, Polizei und im Klinikum waren mir aber wichtig, um ihnen meine besondere Wertschätzung zu zeigen.“

Das Jahr 2020 habe besondere Herausforderungen und auch ganz neue Herausforderungen für die Einsatzkräfte mit sich gebracht. Das Busunglück habe auch sie besonders schmerzhaft betroffen gemacht. „Das war ein schreckliches Ereignis und ich fühle mit den Angehörigen“. Dass dies auch den Einsatzkräften etwa der Feuerwehr sehr nahegegangen sei, sei nur zu verständlich.

Coroan-Pandemie als zusätzliche Belastung für die Wehrleute

Auch ansonsten habe das Jahr corona-bedingt viele Auswirkungen für die Wehrleute gehabt, etwa wenn sie in voller Schutzausrüstung bei Hilfseinsätzen, etwa bei Unterstützung von Krankentransporten, unterwegs sein mussten. „Und die normalen Einsätze liefen ja weiter, bei Bränden, technischer Hilfeleistung, Öl auf der Straße oder die Katze, die nicht vom Baum runterkam." Die Stadt, so Wolf, wird auch in den Fahrzeugpark und Ausrüstung wieder investieren können. Diesen Weg wolle man weitergehen und dabei auch die Wehren in den Ortsteilen im Blick behalten.

Im Rückblick auf das Jahr ist Amtsleiter Jens Claus auch froh, dass „es im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes der Stadt Eisenach keine Beeinträchtigungen durch Covid-Fälle in der Einsatzbereitschaft gab“. Die Berufsfeuerwehr Eisenach hat derzeit 38 Mitglieder. In den Einsatzabteilungen der freiwilligen Feuerwehr sind derzeit 177 Kameradinnen und Kameraden aktiv. Im Jahr 2020 wurden diese Helfer zu 246 Brandeinsätzen gerufen, das sind 27 Prozent weniger als Vorjahr. Bei den Hilfeleistungseinsätzen dagegen ging die Zahl stark in die Höhe, von 752 im Jahr 2019 auf nun 969. Somit stieg auch die Gesamtzahl der Einsätze um 190 auf 1215 an.

Feuerwehr muss drei Mal Brände im Theater löschen

Besondere Einsätze gab es zu dem nach dem Sturm im Sommer, zum großen Waldbrand in Ruhla und im Wald bei Stedtfeld, als dort ein großes Forstarbeitsgerät (Harvester) in Flammen stand. Nicht zu vergessen, so Claus, seien natürlich die drei Brände im Theater, in der Stellwarte, der Probebühne und der Unterbühne. Gleich zu Beginn des Jahres hätten gleich zwei Brände kurz hintereinander in Kellerbereichen von Gebäuden in der Goethestraße für Einsätze gesorgt.

Kürzer treten mussten die Wehrleute coronabedingt in Sachen Ausbildung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, bedauert Claus. „Das mussten wir auf ein Mindestmaß begrenzen“. Schwerpunkt seien das Frühjahr und der Herbst/Winter, die aber zumeist ausschließlich, um die Erhaltung der Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Immerhin habe es auch eine große praktische Einsatzübung zur Vegetationsbrandbekämpfung Mitte September in einer Schonung an der B 84 zwischen Eisenach und Förtha mit etwa 60 Einsatzkräften, verteilt auf 13 Einsatzfahrzeuge gegeben. Ziel war es, verschiedene Einsatztaktiken und den Umgang mit neuer Einsatztechnik zu erproben. Claus: „Leider mussten die gelernten Taktiken sowie die Technik bereits zwei Tage später beim Waldbrand Ruhla angewendet und eingesetzt werden.“

„Ich bin sehr stolz auf ihre Leistungen“, so Wolf zu den Wehrleuten. Und noch eines erfuhr die Oberbürgermeisterin. Nachdem im Vorjahr in der 24-Stunden-Heiligabend-Schicht Gulasch zubereitet wurde, standen diesmal Schinkenröllchen auf dem Speiseplan.