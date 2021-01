Eisenachs Gewerbevereinschef distanziert sich

Der Eisenacher Gewerbeverein beteiligt sich an der deutschlandweiten Internet-Aktion „Wir machen auf – merksam“, mit dem verschiedene Branchenverbände vor allem des Einzelhandels auf die durch den Corona-Lockdown prekäre Situation der Innenstadthändler hinweisen. Zugleich distanziert sich der Verein von einer weiteren aktuellen Netzinitiative, bei der Händler am 11. Januar aufgerufen werden, ihre Läden zu öffnen und damit absichtlich gegen die Corona-Beschränkungen zu verstoßen. Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Jo West, erklärte auf Anfrage, er sehe keinen Sinn in dieser Protestöffnung. Der Aktionismus Einzelner helfe nicht, es gehe immer noch darum, Kontakte zu vermeiden, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden.

West vermutet ohnehin, dass Vertreter der Ordnungsbehörden bei Verstößen am Montag relativ schnell reagieren würden. Er geht auch nicht davon aus, dass Läden oder Händler in der Eisenacher Karlstraße bei dieser Aktion mitmachen. Das Risiko und die Höhe der Strafen seien zu hoch, vermutet der Gewerbevereinschef.

Laut Thüringer Corona-Bußgeld-Katalog droht Gewerbetreibenden ein Bußgeld bis 2500 Euro. Sollten sie sich nach Aufforderung immer noch weigern, den Laden zu schließen, können weitere 3000 Euro verhängt werden. Weitere rechtliche Schritte sind nicht ausgeschlossen.

„Wir wollen niemand gesundheitlich gefährden. Deshalb machen wir nicht auf, aber wir machen aufmerksam“, erklärte Jo West, warum sich der Händlerverband in Eisenach an der anderen Internetaktion beteiligt. Natürlich seien auch die Eisenacher Einzelhändler und Gewerbetreibenden massiv und zum Teil existenziell von der andauernden Schließung betroffen. Jede Branche habe dabei ihre eigenen Probleme und Besonderheiten. Darauf müsse die Politik aufmerksam werden. „Wir alle brauchen Hilfen und dies nicht erst im April oder Mai, sondern jetzt und so unbürokratisch wie nur möglich“, sagte er. Es sei für Einzelhändler nicht zu leisten, die eigenen Fixkosten wie Mieten oder Mitarbeitergehälter erneut über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Jo West glaubt auch nicht, dass die Protest-Öffnung im Freistaat viele Nachahmer findet. Viele Einzelhändler erlebten derzeit die Folgen der Corona-Pandemie auch im persönlichen Umfeld. Das sei auch bei ihm nicht anders. „Niemand will Mitarbeiter oder Kunden anstecken. Deshalb lassen wir unsere Geschäfte zu“, begründete Jo West.