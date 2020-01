Eisenachs Lutherhaus legt in der Besucherstatistik wieder zu

Das Eisenacher Lutherhaus hat nach dem überaus besucherstarken Lutherjahr 2017 mit insgesamt 71.029 Museumsgästen und dem heftigen Einbruch im Nachreformationsjahr 2018 mit nur 25.883 Besuchern wieder an Besuchern zugelegt. Die Statistik zählt 36.427 Gäste im Jahr 2019. Damit liegt das Museum etwas unter der dem Wert von 2016 mit 42.185 Besuchern.

Vor dem Umbau im Jahr 2010 zählte das Eisenacher Lutherhaus 31.578 Museumsbesucher. Im Gegensatz zu Eisenach verzeichneten andere Luthergedenkstätten im vergangenen Jahr einen rückläufigen Trend. Nach Information der Sprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Nina Mütze, wurden 2019 knapp 118.000 Gäste in den drei Lutherhäusern in Wittenberg, Eisleben und Mansfeld gezählt. Im Jahr zuvor kamen noch rund 154.000 Besucher.

Nächtlicher Blick auf das historische Fachwerkhaus und das moderne Museumsgebäude direkt nebenan. Die Ausstellung besuchten im Vorjahr 36.427 Gäste. Foto: Norman Meißner

„Gegenüber den Besucherzahlen von 2018 entspricht das einer Steigerung von 38 Prozent“, sagt Jochen Birkenmeier, wissenschaftlicher Leiter und Kurator am Lutherhaus Eisenach, über die hiesigen Zahlen. Ein Teil dieses Besucheranstiegs entfällt auf die Eröffnung der Sonderausstellung und die jüdisch-christlichen Begegnungstage mit dem Achava-Straßenfest. „Ohne Straßenfest beträgt der Zuwachs 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei eine deutliche Steigerung im Herbst im Umfeld der Sonderausstellungseröffnung zu verzeichnen war“, so Birkenmeier.

Die meisten Besucher kamen im vergangenen Jahr aus Thüringen (5275), gefolgt von Hessen (2954) und Bayern (2197). Besonders beliebt ist Eisenachs Lutherhaus bei Menschen aus Südkorea (961 Gäste), außerdem aus den USA (417), den Niederlanden (388), der Schweiz (262) und Großbritannien (254). Diese Länder rangieren auch in den Vorjahren auf den vorderen Plätzen der Besucherstatistik. Der Anteil ausländischer Museumsgäste liegt bei 13,2 Prozent. „Es kamen auch Gäste von den Niederländischen Antillen, aus Eritrea, Guatemala, Indonesien, Armenien, Kolumbien, Kuba und aus Chile“, erzählt Dolores Hartmann, Öffentlichkeitsmitarbeiterin am Lutherhaus.

„Insgesamt nutzten im Vorjahr 4082 Schüler, Konfirmanden, Kita-Kinder und Erwachsene unsere museumspädagogischen Angebote einschließlich der Angebote während der jüdisch-christlichen Begegnungstage Achava“, ergänzt Hartmann. Im Lutherjahr 2017 war die Besucherzahl in diesem Segment auf 6871 geschnellt.

Die Achava-Festspiele in Eisenach zählt das Lutherhaus zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres. Der Diskoabend mit DJ Omri Shmulewitz aus Tel Aviv fand großes Interesse. Foto: Norman Meißner

Das Jahr 2019 stand für das Lutherhaus inhaltlich ganz im Zeichen der Aufarbeitung des Eisenacher „Entjudungsinstituts“, das von Nationalsozialisten gegründet worden war und unter dem Eindruck der Rassenideologie den jüdischen Einfluss auf das christliche Leben entfernen wollte. Diese kritische Auseinandersetzung mit der NS-Zeit sei überregional wahrgenommen worden und habe dem Museum viel Aufmerksamkeit und Anerkennung verschafft, so Birkenmeier. Zu den Höhepunkten des Vorjahres zählten die Eröffnung des Mahnmals zum „Entjudungsinstitut“ eingangs der Bornstraße, das vom Lutherhaus initiiert wurde (6. Mai), die Eröffnung der Sonderausstellung „Erforschung und Beseitigung“ (19. September), die wissenschaftliche Tagung zum „Entjudungsinstitut“ in Zusammenarbeit mit der Universität Jena und weiterer Kooperationspartner (18. bis 20. September) und die jüdisch-christlichen Begegnungstage in Zusammenarbeit mit den Achava-Festspielen (19. bis 22. September).

Die im September eröffnete Sonderausstellung zum „Entjudungsinstitut“ zeigt das Lutherhaus noch bis 2021. Derweil laufen bereits die Vorbereitungen für das Jubiläum „2021/2022 - 500 Jahre Bibelübersetzung“. „Ab 2022 wollen wir dann auch in der Dauerausstellung viel Neues präsentieren, und die Vorbereitungen brauchen Vorlauf“, verdeutlicht Jochen Birkenmeier die Arbeitsaufgaben der nächsten Monate.