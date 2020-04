Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenachs Stadtrat tagt mit allen Räten

Der Eisenacher Stadtrat wird zu seiner ersten regulären Sitzung nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie am Dienstag, 12. Mai, in der Werner-Aßmann-Halle zusammenkommen. Alle Stadtratsmitglieder können nun an dieser Sitzung teilnehmen, so eine Stadtsprecherin. Eigentlich lautete der Vorschlag, dass Fraktionen nur die Hälfte ihrer Ratsmitglieder in diese Sitzung entsenden. Dagegen regte sich Widerspruch in der FDP. Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) erklärte, man könne sicher davon ausgehen, dass Mitglieder des Stadtrates sowohl auf dem Weg zur Sitzung als auch beim Einlass die notwendige Disziplin bezüglich der Abstandsregelung erkennen lassen. Eine Verringerung sei in ihren Augen unnötig. Ebenso wie eine Reduzierung der Tagesordnung auf Punkte, die dringlich sind. Dies sei aufgrund der neuen Rechtsverordnung des Landes nicht mehr erforderlich.