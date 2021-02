Eisenach. Die SPD-Stadtratsfraktion hält an ihrem Antrag fest, einen Ersatzneubau prüfen zu lassen.

Eisenachs Stadtverwaltung will nur Sanierung der Jahnsporthalle

Die Stadt hat am Montag erklärt, weiter nur auf eine Teilsanierung der Jahnsporthalle setzen zu wollen. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, hat es am Donnerstag eine Videokonferenz mit Stadträten in dieser Sache gegeben. Dort habe eine Mehrheit eine Weiterführung der Sanierung der Halle samt neu angebautem Sozialtrakt befürwortet. SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Klostermann reagierte verwundert auf diese Wortmeldung aus dem Rathaus.