Eisenachs Stärke ist das Sprachen-Prüfungszentrum

Wartburgkreis. Neuer Leiter der Volkshochschule Wartburgkreis vorgestellt. Sitz der gemeinsamen VHS bleibt das Gebäude in der Schmelzerstraße.

Im Zuge der Eingliederung Eisenachs soll es künftig auch eine gemeinsame Volkshochschule von Stadt und Kreis mit Sitz in Eisenach geben. Dafür wurde Ende des Jahres ein geeigneter Leiter per Ausschreibung gesucht. Die Entscheidung dazu ist gefallen. Zum 1. Januar 2021 hat diese Aufgabe Markus Schäfer inne. Er hat zunächst die Nachfolge des langjährigen Leiters der Volkshochschule Wartburgkreis, Hartmut Kliem, übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Schäfer soll dann ab 1. Januar kommenden Jahres für die vereinte neue Volkshochschule verantwortlich sein.

Markus Schäfer (40) ist der neue Leiter der Volkshochschule Wartburgkreis. Er soll künftig die gemeinsame Volkshochschule mit Hauptsitz in Eisenach leiten. Foto: Sandra Blume / Landratsamt Wartburgkreis