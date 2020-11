Elisabeth-Gymnasiasten waren wieder erfolgreich

Schüler der Klassenstufen 5 bis 11 des Eisenacher Elisabeth-Gymnasiums haben sich erneut erfolgreich am internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken beteiligt. Dieser von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützte Wettbewerb feierte gerade seine 50. Auflage. Besonders erfolgreich waren diesmal auch Nele Puchta und Lena Merbach.

Seit 2008 gestalten die Gymnasiasten des Elisabeth-Gymnasiums Bilder oder drehen Kurzfilme. Das diesjährige Motto „Glück ist...“ inspirierte auch im Ethikunterricht zu kreativen Auseinandersetzungen. „Ansporn war sicher auch die Tatsache, dass beim vorherigen Ausscheid Schülerinnen unseres Gymnasiums erneut vordere Plätze auf Kreisebene belegten. So freute sich im letzten Jahr Jolina Spieß über eine Geldprämie in Höhe von 150 Euro für einen 1. Platz. Sachpreise gab es für zweite Plätze und je 25 Euro für die Klassen, die mit mehreren Beiträgen am Wettbewerb teilnahmen“, berichtete Lehrerin Birgit Betz.

Einen zweiten und dritten Platz gab es diesmal für die Altersklassen 5. und 6. Schuljahr des Gymnasiums, ein ersten für die Altersklasse 7. bis 9. Schuljahr und ein weiteren dritten Platz für die Altersklasse 10. bis 13. Schuljahr auf Kreisebene. Dafür gab es Sachpreise.

Aber damit nicht genug. Mit ihrem eindrucksvollen Bild „Glück ist Zeit zum Träumen“ belegte Lena Merbach den zweiten Platz auf Landesebene. Sie gewinnt einen Scheck über 150 Euro. Auch Loreia Reichels Bild „Glückt liegt im Auge des Betrachters“ überzeugte die Jury: Sie bekommt für ihren 3. Platz auf Landesebene 100 Euro. Nele Puchta, die schon oft mit ihrem gesanglichen Talent beeindruckte, gehört ebenso zu den Preisträgern.

„Die Arbeiten entstanden schon vor der Corona-Pandemie“, berichteten die Preisträger. Der Erfolg ist Ansporn, weiterhin am Wettbewerb teilzunehmen. In der 51. Runde dreht sich dann alles um das spannende Thema „Architektur“.