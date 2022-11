Guten Morgen, Wartburgkreis Endlich wieder Leben in der Eisenacher Innenstadt

Über zahlreiche Besucher am ersten Adventswochende in Eisenach.

Ein Citymanager – wenn es ihn denn in Eisenach gäbe – hätte am letzten Wochenende seine Freude gehabt. In der Innenstadt herrschte ein Begängnis wie lange nicht mehr. Die Weihnachtsmärkte locken, der auf dem Eisenacher Markt ebenso wie der historische auf der Wartburg. Beide ergänzen sich.

Es gibt Besucher, die von der Burg hinunter in die Stadt laufen und angesichts des beleuchteten Riesenrads vor der Kulisse der Georgenkirche begeistert ihre Handys zücken. Überhaupt werden beide Locations ungezählte Male in Fotos verewigt.

Ja, es ist teurer geworden, Eintritt, Speisen, Getränke. Trotzdem akzeptieren die Besucher die Preise. Das Erlebnis in Familie oder mit Freunden steht im Vordergrund.

Bleibt zu hoffen, dass von dieser Stimmung auch der Einzelhandel profitieren kann. Denn leider nehmen die Laden-Leerstände in Eisenach zu. Auch Öffnungszeiten werden verringert, so dass man als Kunde nicht mehr weiß, wo man noch wie lange einkaufen kann. Für den verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent jedenfalls wünsche ich den Händlern wieder eine gut besuchte Innenstadt.