Enkel, Garten und Chorgesang halten fit

Großburschla. Die Wintersteins feiern ihre eiserne Hochzeit. Als junger Mann ist Wolfgang zum Wehrdienst in Großburschla und verliebt sich dort in seine Anni.

Gleichlautend sprechen Anni und Wolfgang Winterstein zu ihrer eisernen Hochzeit (65 Jahre verheiratet) von einem schönen und erfüllten Leben. Dabei hatte Wolfgang schon als Kind in Kriegszeiten die Flucht aus der Heimat in Oberschlesien erlebt. Die Familie landete in Eisleben. Als Grenzsoldat musste er später in Großburschla seinen Wehrdienst verrichten, wo er auf einer Geburtstagsfeier seine Anni (geborene Busse) näher kennenlernte. Er hatte wohl schon länger ein Auge auf die junge Verkäuferin geworfen, bestätigte die Braut, der Geburtstag war aber das Schlüsselerlebnis.