Innerhalb des „Sinfonischen Wochenendes“ gastierte das Quartett Arditti String in Eisenach. An der Violine verzauberte Irvine Arditti seine Eisenacher Zuhörer.

Ensemble von Weltklasse in Eisenach

Wer das Arditti-Quartet lobt, trägt Eulen nach Athen. Dieses weltweit bekannte Streichquartett ist ein Synonym exzellenter Interpretation zeitgenössischer Musik dieses Genres. So war es in weiser Voraussicht richtig, am Sonntag den größeren Marstall des Stadtschlosses als Konzertraum zu wählen. Es wäre schade gewesen, wenn Konzertbesuchern wegen Platzbeschränkung dieser Kunstgenuss verweigert werden müsste.